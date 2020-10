Qualcomm Immersive Home | nuovi chip per le reti WiFi domestiche del futuro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)è il nome della nuova gamma di prodotti Wi-Fi mesh presentati dall’azienda statunitense, pensata per portare la connettività di rete Gigabit in ogni angolo della casa e integrabile in dispositivi così piccoli da poter essere portati sul palmo di una mano, secondo l’azienda sono così efficienti nei costi da poter essere utilizzati in prodotti di ogni fascia di prezzo. Il produttore diha raggiunto questo traguardo attraverso un nuovo approccio con un’architettura modulare, significativi progressi nella tecnologia di elaborazione dei pacchetti di rete e l’integrazione della tecnologia Wi-Fi 6 e 6E di nuova generazione. Per chi non le conoscesse, la rete mesh è una particolare architettura di rete in cui i singoli nodi non sono ...