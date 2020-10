Pubblici esercizi, la protesta torna in piazza. Fipe-Confcommercio, oggi sit-in a Napoli e in altre nove città (Di mercoledì 28 ottobre 2020) oggi i gestori dei Pubblici esercizi scendono in piazza. Un’iniziativa organizzata da Fipe – Confcommercio per ricordare il valore economico e sociale del settore. Non soltanto i ristoranti, svuotati dall’effetto psicologico negativo determinato dall’impennata di nuovi casi, ma anche i bar, i locali di intrattenimento e le imprese di catering e banqueting, impossibilitati a lavorare a causa delle restrizioni sugli orari di apertura e sui partecipanti a eventi e matrimoni. Un’emergenza nell’emergenza sulla quale le associazioni di categoria con in testa la Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici esercizi, accenderanno un riflettore oggi quando i gestori dei locali occuperanno ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020)i gestori deiscendono in. Un’iniziativa organizzata daper ricordare il valore economico e sociale del settore. Non soltanto i ristoranti, svuotati dall’effetto psicologico negativo determinato dall’impennata di nuovi casi, ma anche i bar, i locali di intrattenimento e le imprese di catering e banqueting, impossibilitati a lavorare a causa delle restrizioni sugli orari di apertura e sui partecipanti a eventi e matrimoni. Un’emergenza nell’emergenza sulla quale le associazioni di categoria con in testa la, la Federazione Italiana dei, accenderanno un riflettorequando i gestori dei locali occuperanno ...

