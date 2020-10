Piazza Affari in caduta. Borse europee temono contagi Covid (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari si conferma in apnea assieme agli altri Eurolistini, che scontano una situazione sempre più grave sul fronte dei contagi di Covid in UE, mentre la Francia si appresta ad annunciare un nuovo lockdown generale. Non allenta le pressioni l’imminente riunione della BCE, che domani non annuncerà novità, gettando le basi per nuovi interventi a dicembre. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Apprezzabile aumento dello spread, che si attesta a +138 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,74%. Tra le principali Borse europee in caduta libera Francoforte, che affonda del 2,66%, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) –si conferma in apnea assieme agli altri Eurolistini, che scontano una situazione sempre più grave sul fronte deidiin UE, mentre la Francia si appresta ad annunciare un nuovo lockdown generale. Non allenta le pressioni l’imminente riunione della BCE, che domani non annuncerà novità, gettando le basi per nuovi interventi a dicembre. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Apprezzabile aumento dello spread, che si attesta a +138 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,74%. Tra le principaliinlibera Francoforte, che affonda del 2,66%, ...

