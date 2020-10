Matilde Brandi, avete mai visto la sua casa? Un particolare vi stupirà (Di mercoledì 28 ottobre 2020) avete mai visto la casa di Matilde Brandi? L’ex gieffina saprà stupirvi con il pezzo grosso del suo appartamento. Matilde Brandi (fonte foto: Instagram, @MatildeBrandireal)Matilde vive a Roma, con suo marito Marco e le sue figlie, Sofia e Aurora. La showgirl è stata recentemente protagonista del Grande Fratello Vip 5. Nella casa si è resa protagonista di numerosi litigi, anche dopo essere uscita dal noto reality. In molti sono curiosi di saperne di più su di lei e sulla sua vita lontana dalle telecamere. Ecco quindi dove vive e come è arredata la sua casa di Roma, scopriamo i suoi spazi più intimi e il suo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)mailadi? L’ex gieffina saprà stupirvi con il pezzo grosso del suo appartamento.(fonte foto: Instagram, @real)vive a Roma, con suo marito Marco e le sue figlie, Sofia e Aurora. La showgirl è stata recentemente protagonista del Grande Fratello Vip 5. Nellasi è resa protagonista di numerosi litigi, anche dopo essere uscita dal noto reality. In molti sono curiosi di saperne di più su di lei e sulla sua vita lontana dalle telecamere. Ecco quindi dove vive e come è arredata la suadi Roma, scopriamo i suoi spazi più intimi e il suo ...

trash_italiano : Chiudete gli occhi e immaginate di essere a cena con Pupo e Matilde Brandi. #GFVIP - trash_italiano : Io avrei dato il cachet di Balotelli alle amiche di Matilde Brandi per farle entrare in casa. #GFVIP - bimbadizorziii : RT @dirtbagslou: non andrea che fa i complimenti a stefania su quanto è figa e matilde brandi da casa intanto: #gfvip - fragmentsss : @sashaa9871 Ma infatti il senso del mio tweet non è questo. Ho solo detto che siccome alcuni la accusano di fare st… - turntoconor : RT @dirtbagslou: non andrea che fa i complimenti a stefania su quanto è figa e matilde brandi da casa intanto: #gfvip -