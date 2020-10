Marchisio ricorda | “Potevamo vincere la finale di Champions contro Barcellona E a Cardiff…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Claudio, ex calciatore della Juvenutus, ha parlato a lungo ai microfoni di AS relativamente alla sfida di questa sera tra i bianconeri e ilndo anche lapersa nel 2014/15.: "Potevamoladima..."caption id="attachment 855173" align="alignnone" width="740" Claudio(getty images)/caption"In questo momento mi dedico a continuare le varie attività che avevo iniziato negli anni scorsi. Con Giorgio Chiellini, poi, abbiamo fondato l’agenzia di comunicazione e marketing ‘Mate’, per sportivi e imprese", ha raccontatoparlando inizialmente della sua vita senza ...