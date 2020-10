Heather Parisi sostiene Trump sul Covid. Gli utenti: "La Cuccarini ha hackerato il profilo?" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Non avrei mai immaginato di considerare Donald Trump come l’ultimo baluardo del mio paese! Impossibile dargli torto”. Così twitta Heather Parisi, condividendo il video di un discorso in cui il Presidente degli Usa criticava la copertura mediatica dedicata alla pandemia Covid-19, da lui considerata eccessiva.Una presa di posizione, quella della showgirl americana, che ha suscitato moltissime reazioni da parte degli utenti. A finire tra le tendenze di Twitter è stata però la parola “Cuccarini”: in molti, infatti, davanti al tweet su Trump della Parisi hanno commentato ironicamente ”è stata Lorella ad hackerarti l’account?”.Non avrei mai immaginato di considerare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Non avrei mai immaginato di considerare Donaldcome l’ultimo baluardo del mio paese! Impossibile dargli torto”. Così twitta, condividendo il video di un discorso in cui il Presidente degli Usa criticava la copertura mediatica dedicata alla pandemia-19, da lui considerata eccessiva.Una presa di posizione, quella della showgirl americana, che ha suscitato moltissime reazioni da parte degli. A finire tra le tendenze di Twitter è stata però la parola “”: in molti, infatti, davanti al tweet sudellahanno commentato ironicamente ”è stata Lorella ad hackerarti l’account?”.Non avrei mai immaginato di considerare ...

