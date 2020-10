Gruppo FCA - Ricavi in calo nel terzo trimestre, ma il Nord America fa volare gli utili (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Trimestrale in grande spolvero per il Gruppo Fiat Chrysler. Negli ultimi tre mesi, fino al 30 settembre, il costruttore italoAmericano ha infatti messo a segno un utile netto di 1,205 miliardi di euro, in crescita di ben il 773% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, nonostante i Ricavi e le vendite in calo.I numeri. Il fatturato del Gruppo ha subito una flessione del 6% a 25,814 miliardi, mentre i volumi sono calati del del 3% a quota 1,026 milioni di unità. Ciononostante l'utile operativo, depurato dalle componenti straordinarie, è cresciuto del 16% arrivando a 2,276 miliardi, per un'incidenza sui Ricavi in rialzo dal 7,2% all'8,8% grazie a diversi fattori rilevanti: il miglioramento dei mix di prodotto e di prezzo, per esempio, ha compensato l'andamento ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Trimestrale in grande spolvero per ilFiat Chrysler. Negli ultimi tre mesi, fino al 30 settembre, il costruttore italono ha infatti messo a segno un utile netto di 1,205 miliardi di euro, in crescita di ben il 773% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, nonostante ie le vendite in.I numeri. Il fatturato delha subito una flessione del 6% a 25,814 miliardi, mentre i volumi sono calati del del 3% a quota 1,026 milioni di unità. Ciononostante l'utile operativo, depurato dalle componenti straordinarie, è cresciuto del 16% arrivando a 2,276 miliardi, per un'incidenza suiin rialzo dal 7,2% all'8,8% grazie a diversi fattori rilevanti: il miglioramento dei mix di prodotto e di prezzo, per esempio, ha compensato l'andamento ...

