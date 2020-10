Grease: Hopelessly Devoted to You, la canzone fu inserita nel film solo all'ultimo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una delle note canzoni di Grease, Hopelessly Devoted to You, non era inizialmente prevista, e fu aggiunta al film dopo la conclusione ufficiale delle riprese. Una delle note canzoni di Grease non era inizialmente prevista, e fu aggiunta al film dopo la conclusione ufficiale delle riprese. Si tratta di Hopelessly Devoted to You, brano che non è presente nell'opera teatrale di base e fu proposto al regista Randal Kleiser dato che il contratto di Olivia Newton-John prevedeva una canzone da solista. Ci fu però il problema su dove collocare Hopelessly Devoted to You, che richiedeva la creazione di una scena nuova di zecca, e il cineasta, non interamente convinto, si fece persuadere quando le ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una delle note canzoni dito You, non era inizialmente prevista, e fu aggiunta aldopo la conclusione ufficiale delle riprese. Una delle note canzoni dinon era inizialmente prevista, e fu aggiunta aldopo la conclusione ufficiale delle riprese. Si tratta dito You, brano che non è presente nell'opera teatrale di base e fu proposto al regista Randal Kleiser dato che il contratto di Olivia Newton-John prevedeva unada solista. Ci fu però il problema su dove collocareto You, che richiedeva la creazione di una scena nuova di zecca, e il cineasta, non interamente convinto, si fece persuadere quando le ...

GliocchidiBusch : RT @agntfisher: appena parte hopelessly devoted to you mi perdete proprio, la devo cantare #Grease - andreapalazzo2 : RT @xxxmelancolie: MESSO SUBUTO SU ITALIA 1 CHE C’È #GREASE SIETE SERVIZIO PUBBLICO. Anche stasera vi ricordo Rizzo personaggio migliore di… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Grease: Hopelessly Devoted to You, la canzone fu inserita nel film solo all'ultimo - Helen_Clarvoe : RT @xxxmelancolie: MESSO SUBUTO SU ITALIA 1 CHE C’È #GREASE SIETE SERVIZIO PUBBLICO. Anche stasera vi ricordo Rizzo personaggio migliore di… - Whatsername_17_ : SIAMO LIVE CON HOPELESSLY DEVOTED TO YOU c'era un tempo in cui avevo una voce decente e riuscivo anche a cantarla p… -