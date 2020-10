Covid Italia, Pregliasco: «56% dei contagiati è asintomatico. Primi miglioramenti tra 8 giorni» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Il 56% dei contagiati dal Coronavirus è asintomatico», comincia così l’intervista che il virologo Pregliasco ha rilasciato a ‘FanPage’. L’attuale Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ha fatto un’importante precisazione sui nuovi positivi al Covid-19: il 21% è caratterizzato da persone che hanno chiari segni della malattia, ma che non necessitano del ricovero ospedaliero; il 16% è costituito dai cosiddetti «pauci sintomatici», ossia coloro che presentano sintomi lievi; il 7% allude invece a chi ha sintomi più preoccupanti. Dulcis in fundo l’1%, vale a dire i casi più gravi, che purtroppo finiscono in terapia intensiva. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Il 56% deidal Coronavirus è», comincia così l’intervista che il virologoha rilasciato a ‘FanPage’. L’attuale Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ha fatto un’importante precisazione sui nuovi positivi al-19: il 21% è caratterizzato da persone che hanno chiari segni della malattia, ma che non necessitano del ricovero ospedaliero; il 16% è costituito dai cosiddetti «pauci sintomatici», ossia coloro che presentano sintomi lievi; il 7% allude invece a chi ha sintomi più preoccupanti. Dulcis in fundo l’1%, vale a dire i casi più gravi, che purtroppo finiscono in terapia intensiva. leggi anche l’articolo ...

