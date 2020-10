Coronavirus, Arcuri “ospedali troppo affollati, più test e cure a casa” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Meno ricoveri quando non sono necessari, più attrezzature per le terapie intensive, più capacità degli ospedali per i ricoveri con strutture provvisorie e ospedali da campo, come abbiamo già fatto durante la prima ondata. E si riprende il sistema di collaborazione tra le Regioni per trasferire i malati nei luoghi dove c'è più disponibilità in modo da non bloccare quelli dove le disponibilità si stanno esaurendo”. Sono le “pluralità di azioni” per far fronte alla “seconda ondata” che il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri elenca in una lunga intervista rilasciata all'Huffington post. “In questo momento il principale problema della seconda ondata è l'affollamento degli ospedali. E non quello delle terapie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Meno ricoveri quando non sono necessari, più attrezzature per le terapie intensive, più capacità degli ospedali per i ricoveri con strutture provvisorie e ospedali da campo, come abbiamo già fatto durante la prima ondata. E si riprende il sistema di collaborazione tra le Regioni per trasferire i malati nei luoghi dove c'è più disponibilità in modo da non bloccare quelli dove le disponibilità si stanno esaurendo”. Sono le “pluralità di azioni” per far fronte alla “seconda ondata” che il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenicoelenca in una lunga intervista rilasciata all'Huffington post. “In questo momento il principale problema della seconda ondata è l'affollamento degli ospedali. E non quello delle terapie ...

