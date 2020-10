Psoriasi, come riconoscerla e controllarla (Di martedì 27 ottobre 2020) È una vera e propria chiamata alle armi nei confronti della Psoriasi, malattia della pelle che in forma più o meno grave interessa circa tre italiani su cento. Ci vuole più informazione ed occorre combattere le fake news che, da un lato, portano a sottoporsi a trattamenti non comprovati scientificamente e dall’altro possono ritardare la diagnosi e quindi il trattamento. L’appello viene dalla campagna #BeInformed lanciata dalla International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) in occasione del World Psoriasis Day che si celebra il 29 ottobre in più di 50 Paesi nel mondo. Effetto Covid-19 sulle prestazioni come è accaduto a marzo 2020, a causa della seconda ondata pandemica si stanno nuovamente bloccando le attività ambulatoriali con conseguenze molto gravi in ... Leggi su dilei (Di martedì 27 ottobre 2020) È una vera e propria chiamata alle armi nei confronti della, malattia della pelle che in forma più o meno grave interessa circa tre italiani su cento. Ci vuole più informazione ed occorre combattere le fake news che, da un lato, portano a sottoporsi a trattamenti non comprovati scientificamente e dall’altro possono ritardare la diagnosi e quindi il trattamento. L’appello viene dalla campagna #BeInformed lanciata dalla International Federation ofs Associations (IFPA) in occasione del Worlds Day che si celebra il 29 ottobre in più di 50 Paesi nel mondo. Effetto Covid-19 sulle prestazioniè accaduto a marzo 2020, a causa della seconda ondata pandemica si stanno nuovamente bloccando le attività ambulatoriali con conseguenze molto gravi in ...

AlfasigmaSpa : 'È innegabile che in questo periodo di pandemia lo stress sia aumentato e lo stress - come altre cause - può essere… - ales_mattia : RT @LEOPharmaIt: La #psoriasi è una sfida quotidiana per molti pazienti. Per saperne di più su come noi di LEO Pharma stiamo celebrando il… - LEOPharmaIt : La #psoriasi è una sfida quotidiana per molti pazienti. Per saperne di più su come noi di LEO Pharma stiamo celebra… - ombra_del : RT @Saracns74: @Gianmar26145917 @Linda72393692 Ridicolo ed Insopportabile. Ridicolo ed irritante. Ridicolo e fastidioso, come una serie di… - Gianmar26145917 : RT @Saracns74: @Gianmar26145917 @Linda72393692 Ridicolo ed Insopportabile. Ridicolo ed irritante. Ridicolo e fastidioso, come una serie di… -

Ultime Notizie dalla rete : Psoriasi come Psoriasi, come riconoscerla e controllarla al meglio DiLei Psoriasi, che cos'è e come si cura

Invece, le cellule che si replicano ogni 14 giorni. Come accade in chi soffre di psoriasi, hanno il nucleo e sono più pesanti. Si accumulano sulla cute e danno luogo alla formazione di squame”: spiega ...

Le Terme di Cervia resteranno aperte

e non subiranno restrizioni dovute alle ultime disposizioni ministeriali. Essendo presidio sanitario che eroga prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, lo stabilimento termale cerv ...

Invece, le cellule che si replicano ogni 14 giorni. Come accade in chi soffre di psoriasi, hanno il nucleo e sono più pesanti. Si accumulano sulla cute e danno luogo alla formazione di squame”: spiega ...e non subiranno restrizioni dovute alle ultime disposizioni ministeriali. Essendo presidio sanitario che eroga prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, lo stabilimento termale cerv ...