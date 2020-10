Proteste contro Dpcm, la Meloni condanna le violenze. Ma su FB commentano: “Fare le barricate” (Di martedì 27 ottobre 2020) Proteste violente in più parti d’Italia ed arriva la dura presa di posizione del leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con un post su Facebook: Una presa di posizione in cui condanna le violenze ma sottolinea quanto eventuali Proteste siano legittime per per “rivendicare il sacrosanto diritto a vivere e lavorare dignitosamente”. In tanti, tra … L'articolo Proteste contro Dpcm, la Meloni condanna le violenze. Ma su FB commentano: “Fare le barricate” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 27 ottobre 2020)violente in più parti d’Italia ed arriva la dura presa di posizione del leader di Fratelli d’Italia Giorgiacon un post su Facebook: Una presa di posizione in cuilema sottolinea quanto eventualisiano legittime per per “rivendicare il sacrosanto diritto a vivere e lavorare dignitosamente”. In tanti, tra … L'articolo, lale. Ma su FB: “Fare le barricate” NewNotizie.it.

