Philadelphia | la polizia uccide un giovane afroamericano e scoppia la rivolta | diversi agenti feriti – Il video

(Di martedì 27 ottobre 2020) Torna la tensione negli Usa, dopo che laha ucciso un ragazzo. Walter Wallace Jr, questo il nome della vittima, era armato di coltello, ma si trovava a distanza dai duediquando è stato aperto il fuoco contro di lui. Il ragazzo è stato raggiunto da più di dieci colpi di pistola. L’omicidio è avvenuto ae per le strade della città della Pennsylvania è partita ladella comunità afroamericana. Il padre della vittima, Walter Wallace Sr., ha detto ai media statunitensi che suo figlio aveva problemi di salute mentale: «Perché non hanno usato un taser?». Per tutta la notte laha tentato di riportare la ...