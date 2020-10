Matt Damon avrà un cameo in No Sudden Move, nuovo film di Steven Soderbergh (Di martedì 27 ottobre 2020) Matt Damon e il regista Steven Soderbergh collaboreranno nuovamente in occasione del film No Sudden Move prodotto per HBO Max. Matt Damon dovrebbe apparire nel nuovo film di Steven Soderbergh intitolato No Sudden Move, che verrà prodotto per HBO Max. L'attore e il regista sono da tempo amici e hanno collaborato numerose volte, anche con piccoli ruoli come accaduto con Unsane e Che Part 2. Il film sarà girato a Detroit e Matt Damon dovrebbe essere impegnato sul set di No Sudden Move per soli due giorni. Nel cast del lungometraggio diretto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020)e il registacollaboreranno nuovamente in occasione delNoprodotto per HBO Max.dovrebbe apparire neldiintitolato No, che verrà prodotto per HBO Max. L'attore e il regista sono da tempo amici e hanno collaborato numerose volte, anche con piccoli ruoli come accaduto con Unsane e Che Part 2. Ilsarà girato a Detroit edovrebbe essere impegnato sul set di Noper soli due giorni. Nel cast del lungometraggio diretto ...

