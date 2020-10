La devastazione a Torino contro il lockdown, Marchisio: «Poveri imbecilli quelli che spaccano le vetrine: vi mostro io come si protesta» – Il video (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Questa ragazzina ha insegnato a tutti noi il senso di questa protesta. quelli che spaccano le vetrine, sono solo dei Poveri imbecilli». Con questo tweet e la foto di una bambina che regge un cartello in cui chiede di riaprire il negozio del papà, l’ex juventino Claudio Marchisio è intervenuto sulle manifestazioni di Torino contro le restrizioni anti-Coronavirus. «Questo è protestare, con la propria presenza, con la propria voce!», ha scritto l’ex calciatore in un altro post, condividendo un video di manifestanti pacifici in piazza. October 26, 2020 In altri filmati postati da ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Questa ragazzina ha insegnato a tutti noi il senso di questachele, sono solo dei». Con questo tweet e la foto di una bambina che regge un cartello in cui chiede di riaprire il negozio del papà, l’ex juventino Claudioè intervenuto sulle manifestazioni dile restrizioni anti-Coronavirus. «Questo ère, con la propria presenza, con la propria voce!», ha scritto l’ex calciatore in un altro post, condividendo undi manifestanti pacifici in piazza. October 26, 2020 In altri filmati postati da ...

