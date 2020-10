Juventus-Barcellona, non ci sarà Cristiano Ronaldo: tampone positivo (Di martedì 27 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al Coronavirus e dunque dovrà saltare Juventus-Barcellona e la sfida contro Lionel Messi Niente da fare: Cristiano Ronaldo non sarà uno dei protagonisti della sfida tra Juventus-Barcellona, in programma domani sera all’Allianz Stadium. C’era da capire l’esito del tampone a cui il portoghese si è sottoposto nella giornata odierna, ultimo disperato tentativo della Juve per provare ad averlo a disposizione. L’esito è giunto pochi minuti fa ed è ancora positivo. Dunque l’attaccante ex-Real Madrid dovrà rimanere ancora a casa in isolamento, dovendo così saltare la sfida contro ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020)è risultato ancoraal Coronavirus e dunque dovrà saltaree la sfida contro Lionel Messi Niente da fare:non sarà uno dei protagonisti della sfida tra, in programma domani sera all’Allianz Stadium. C’era da capire l’esito dela cui il portoghese si è sottoposto nella giornata odierna, ultimo disperato tentativo della Juve per provare ad averlo a disposizione. L’esito è giunto pochi minuti fa ed è ancora. Dunque l’attaccante ex-Real Madrid dovrà rimanere ancora a casa in isolamento, dovendo così saltare la sfida contro ...

