Italia in fermento, Conte difende il dpcm: ‘Senza queste misure la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci di mano’ (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si scopre uomo solo al comando ma non indietreggia e difende il nuovo dpcm. misure necessarie. Forse per la prima volta dall’inizio della sua carriera politica, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sente come un uomo solo al comando, solo a difendere la bontà del dpcm presentato in conferenza stampa il 25 ottobre. Coronavirus, da Nord a Sud si manifesta contro il governo Di fatto protestano tutti. Nelle grandi città Italiane la tensione è sfociata in manifestazioni e scontri con le Forze dell’Ordine. Protestano i commercianti, i gestori dei locali, i gestori di palestre e piscine. Protesta compatto anche il mondo della cultura, che non condivide la decisione di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppesi scopre uomo solo al comando ma non indietreggia eil nuovonecessarie. Forse per la prima volta dall’inizio della sua carriera politica, il Presidente del Consiglio Giuseppesi sente come un uomo solo al comando, solo are la bontà delpresentato in conferenza stampa il 25 ottobre. Coronavirus, da Nord a Sud si manifesta contro il governo Di fatto protestano tutti. Nelle grandi cittàne la tensione è sfociata in manifestazioni e scontri con le Forze dell’Ordine. Protestano i commercianti, i gestori dei locali, i gestori di palestre e piscine. Protesta compatto anche il mondo della cultura, che non condivide la decisione di ...

