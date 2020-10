Highlights e gol Porto-Olympiakos 2-0, Champions League 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli Highlights e i gol di Porto-Olympiakos 2-0, match valevole per la seconda giornata del gruppo C della Champions League 2020/2021. Vittoria importante per i padroni di casa, che raggiungono proprio i greci al secondo posto del girone con 3 punti. Decisivi i gol di Vieira al minuto 11 del primo tempo e di Sergio Oliveira nel finale di partita. Di seguito le immagini salienti della partita. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Glie i gol di2-0, match valevole per la seconda giornata del gruppo C della. Vittoria importante per i padroni di casa, che raggiungono proprio i greci al secondo posto del girone con 3 punti. Decisivi i gol di Vieira al minuto 11 del primo tempo e di Sergio Oliveira nel finale di partita. Di seguito le immagini salienti della partita.

