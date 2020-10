Giacomelli nell’occhio del ciclone | gli episodi e il Var in lockdown

Leggi su zon

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’onda mediatica delle polemiche sta investendo, reo di aver commesso due errori in Milan-Roma: l’abbandono del Var Le polemiche al posto del buongiorno sono una topica dei tifosi italiani e questa volta il diretto interessato è. Un antieroe di chi chiede la perfezione, un bersaglio perfetto per i complottisti seriali. Una breve parentesi per spiegare come sia andata già nel dimenticatoio la parte tattica di Milan-Roma.ha commesso due importanti errori di valutazione. Al 68′ ha concesso un calcio di rigore alla Roma, per un contrasto tra Pedro e Bennacer, ma con evidente fallo in attacco da parte dello spagnolo (vedi immagine). La prima cosa che passa per la testa è il mancato intervento del Var. Nella scorsa stagione si è evitato di andare al monitor per ...