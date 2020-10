Fuga dalla zona rossa, la strada non mappata per evadere dall'isolamento (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Non c'è stato bisogno di essere professionisti della Fuga come Graziano Mesina, con dieci evasioni 'impossibili' nel curriculum e l'ultima a luglio scorso, per abbandonare una zona rossa. Ad Arzano, grande centro del Napoletano da una settimana alle prese con un lockdown locale per un focolaio di coronavirus, è bastato conoscere bene il territorio. Una via non mappata per eludere i controlli. E' quello cui si sono trovati di fronte i carabinieri della compagnia di Grumo Nevano, comune confinante con quello blindato, quando sono andati a verificare segnalazioni pervenute da cittadini. Così i militari dell'Arma ieri sera hanno individuato in via Sensale una strada di collegamento tra i due territori comunali. Lo sterrato utile per lavorare i ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Non c'è stato bisogno di essere professionisti dellacome Graziano Mesina, con dieci evasioni 'impossibili' nel curriculum e l'ultima a luglio scorso, per abbandonare una. Ad Arzano, grande centro del Napoletano da una settimana alle prese con un lockdown locale per un focolaio di coronavirus, è bastato conoscere bene il territorio. Una via nonper eludere i controlli. E' quello cui si sono trovati di fronte i carabinieri della compagnia di Grumo Nevano, comune confinante con quello blindato, quando sono andati a verificare segnalazioni pervenute da cittadini. Così i militari dell'Arma ieri sera hanno individuato in via Sensale unadi collegamento tra i due territori comunali. Lo sterrato utile per lavorare i ...

CliffBurton6528 : Di colpo si fa notte S'incunea crudo il freddo La città trema Livida trema Brucia la biblioteca i libri scritti e r… - NessunaGaranzia : Poi ci sono quelli che ti parlano a cinque centimetri dalla faccia e contemporaneamente ti spiluccano e ti mettono… - MovimentoEtico : Covid e restrizioni: 3 attività per una fuga dalla città in famiglia alla scoperta dell’autunno in totale sicurezza - tanyasbrandshow : COVID e restrizioni: 3 attività per una fuga dalla città in famiglia alla scoperta dell’autunno in totale sicurezza - Yogaolic : #Monza Coronavirus, quattro morti: fuga dalla Rsa Bosco in Città di Brugherio -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga dalla Coronavirus, quattro morti: fuga dalla Rsa Bosco in Città di Brugherio IL GIORNO Lanuvio – Ladri d’appartamento messi in fuga dai proprietari. Diversi i furti in zona

L’ultimo domenica nel tardo pomeriggio, quando i malviventi si sono intrufolati in un’abitazione, forzando la finestra del bagno, per poi essere messi in fuga, intorno alle ore 19,15, dal rientro dei ...

Pusher in fuga lancia droga, poliziotti "pescano" cocaina in Arno

Ieri pomeriggio alcuni agenti delle volanti della Questura di Firenze si sono ritrovati alle prese con un retino da pesca, per recuperare dalle acque dell’Arno alcune dosi di cocaina gettate nel fiume ...

L’ultimo domenica nel tardo pomeriggio, quando i malviventi si sono intrufolati in un’abitazione, forzando la finestra del bagno, per poi essere messi in fuga, intorno alle ore 19,15, dal rientro dei ...Ieri pomeriggio alcuni agenti delle volanti della Questura di Firenze si sono ritrovati alle prese con un retino da pesca, per recuperare dalle acque dell’Arno alcune dosi di cocaina gettate nel fiume ...