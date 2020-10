Emergenza covid-19, ristoratore organizza una cena per 90 persone, “resterò aperto anche di sera, non posso permettermi di non lavorare” (Di martedì 27 ottobre 2020) A Pesaro un ristoratore ha organizzato pochi giorni dopo l’entrata in vigore dell’ennesimo Dpcm una cena nel suo ristorante per 90 persone. L’eclatante gesto non è passato inosservato e il proprietario del ristorante, si chiama Umberto Carriera, ha spiegato il motivo del suo gesto a “Pomeriggio Cinque”. Il ristoratore ha subito annunciato che “Resterò aperto a pranzo e cena anche nei prossimi giorni. Lascio aperto perché rispetto tutti i protocolli ma soprattutto perché non possiamo permetterci di non lavorare”. I Carabinieri, subito dopo che la cena aveva avuto inizio, hanno fatto irruzione nel locale, redigendo un verbale e imponendo la ... Leggi su baritalianews (Di martedì 27 ottobre 2020) A Pesaro unhato pochi giorni dopo l’entrata in vigore dell’ennesimo Dpcm unanel suo ristorante per 90. L’eclatante gesto non è passato inosservato e il proprietario del ristorante, si chiama Umberto Carriera, ha spiegato il motivo del suo gesto a “Pomeriggio Cinque”. Ilha subito annunciato che “Resteròa pranzo enei prossimi giorni. Lascioperché rispetto tutti i protocolli ma soprattutto perché non possiamo permetterci di non lavorare”. I Carabinieri, subito dopo che laaveva avuto inizio, hanno fatto irruzione nel locale, redigendo un verbale e imponendo la ...

reportrai3 : Nel periodo più nero dell’emergenza Covid, quando le bare dei morti di Bergamo venivano portate via dai camion dell… - silvia_sb_ : È inaccettabile morire di #Covid in un corridoio di pronto soccorso (perché non c’è posto né in rianimazione né in… - borghi_claudio : Dal pubblico al privato ????? La sapete qual è la differenza? Che finché sta nel museo è di tutti, poi diventa di un… - EnricoFurlan3 : RT @Mov5Stelle: Dal mondo giungono notizie tragiche con i contagi che superano i 43 milioni. Il virus corre e si diffonde in un'Europa al… - sighrainr : RT @wjtchoftheVOID: moots di roma e non, chiedo il vostro aiuto. mio zio è proprietario di una pizzeria, ma a causa dell'emergenza covid po… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza covid Emergenza covid, in consiglio comunale in scena la protesta della Lega: e scoppia la bagarre Genova24.it Via libera al decreto ristori: blocco licenziamenti fino al 31 gennaio

Ok al provvedimento a sostegno delle attività colpite dal dpcm: tetto a 150mila euro per gli indennizzi. Altre sei settimane di cassa integrazione Covid fino al 31 gennaio.

Didattica a distanza: le lezioni possono essere più corte. Stop dopo 50 minuti

Nell’integrazione al contratto con cui si introduce l’obbligo di svolgere lezioni al computer stabilita la flessibilità per le scuole sulle regole da adottare ...

Ok al provvedimento a sostegno delle attività colpite dal dpcm: tetto a 150mila euro per gli indennizzi. Altre sei settimane di cassa integrazione Covid fino al 31 gennaio.Nell’integrazione al contratto con cui si introduce l’obbligo di svolgere lezioni al computer stabilita la flessibilità per le scuole sulle regole da adottare ...