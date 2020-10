Crisanti: 'Vaccino a dicembre? Pochi test, io mi preoccuperei. Mancano misure sui trasporti' (Di martedì 27 ottobre 2020) In occasione della presentazione alla stampa dell'ultimo anti , il presidente del consiglio ha ribadito la possibilità che già a dicembre il potrebbe essere pronto. Sull'argomento, tuttavia, il mondo ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) In occasione della presentazione alla stampa dell'ultimo anti , il presidente del consiglio ha ribadito la possibilità che già ail potrebbe essere pronto. Sull'argomento, tuttavia, il mondo ...

Adnkronos : #Covid, #Crisanti: 'Vaccino a dicembre? Mi preoccuperei' - HuffPostItalia : Crisanti spegne le speranze di Conte: 'Irrealistico un vaccino tra due mesi' - SkyTG24 : Coronavirus, Crisanti: “Vaccino per tutti non prima del 2022” - Paolo_Gozzo : Anche oggi abbiamo il pensiero superfluo di Crisanti in prima pagina di Repubblica. Comincio a pensare che il probl… - Saracns74 : RT @pantagruel333: @Gianmar26145917 @Ketty57664851 @LaMentegatta @fiera871123456 @lunastorta13 @doluccia16 @djnutria57 @alessandra6517 @fie… -