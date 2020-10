Covid, in ospedale ad Avellino per un femore rotto, muore per complicazioni legate al virus (Di martedì 27 ottobre 2020) Era arrivato in ospedale ad Avellino il 5 ottobre scorso per una frattura al femore e questa mattina è morto nel reparto di malattie infettive dello stesso ospedale per le complicazioni insorte a causa del Covid 19. Un 71enne di Saviano, in provincia di Napoli, ha dovuto attendere fino al 26 ottobre per essere operato al femore. Quattro giorni prima era stato trasferito nel reparto di Malattie infettive per essere sottoposto, con tutte le misure di sicurezza necessarie, all’intervento di composizione della frattura, che è stato eseguito ieri mattina. Questa mattina le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e i medici hanno tentato anche di rianimare il 71enne, ma tutto è stato inutile. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 ottobre 2020) Era arrivato inadil 5 ottobre scorso per una frattura ale questa mattina è morto nel reparto di malattie infettive dello stessoper leinsorte a causa del19. Un 71enne di Saviano, in provincia di Napoli, ha dovuto attendere fino al 26 ottobre per essere operato al. Quattro giorni prima era stato trasferito nel reparto di Malattie infettive per essere sottoposto, con tutte le misure di sicurezza necessarie, all’intervento di composizione della frattura, che è stato eseguito ieri mattina. Questa mattina le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e i medici hanno tentato anche di rianimare il 71enne, ma tutto è stato inutile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Danneggiate nella notte più di 70 auto nel parcheggio dell’ospedale di Rimini: “È un attacco mirato al personale sa… - Agenzia_Ansa : A #Cagliari operatori del 118 stremati e bardati con le tute protettive attendono fuori dall'ospedale che le ambul… - Agenzia_Ansa : Ieri abbiamo commesso un errore sul numero di terapie intensive e ricoveri negli ospedali in Italia. Ce ne scusiamo… - Luciana12827144 : RT @byoblu: Manca un protocollo unico di terapia domiciliare contro il Covid-19. Eppure sarebbe lo strumento principale per evitare l'affol… - Quinta00876879 : RT @fattoquotidiano: Sassari - Depositati gli atti sui contagi in ospedale a marzo, indagati i dirigenti. Due cardiologhe: “Febbre e polmon… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ospedale Covid, 13 pazienti trasferiti dall'ospedale all'albergo a Sassari La Nuova Sardegna Coronavirus Covid-19: Osservasalute, “decessi ridotti ora rispetto a prima ondata, ma la curva dei contagi ha andamento esponenziale”

“Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto ... Ben 7 Regioni sono da ‘codice rosso’, che palesano un aumento dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive molto ...

Muore 71enne di Saviano: aveva contratto il Coronavirus in ospedale

... frattura al femore e questa mattina e’ morto nel reparto di malattie infettive dello stesso ospedale per le complicazioni insorte a causa del Covid 19. Un 71enne di Saviano, in provincia di Napoli ...

“Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto ... Ben 7 Regioni sono da ‘codice rosso’, che palesano un aumento dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive molto ...... frattura al femore e questa mattina e’ morto nel reparto di malattie infettive dello stesso ospedale per le complicazioni insorte a causa del Covid 19. Un 71enne di Saviano, in provincia di Napoli ...