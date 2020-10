Corte Suprema USA, confermata la nomina di Amy Coney Barrett (Di martedì 27 ottobre 2020) Amy Coney Barrett è stata confermata alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Una nomina voluta in prima persona da Donald Trump Un’importante chiave di volta nella lotta elettorale degli USA tra Donald Trump e Joe Biden. Infatti, ieri il Senato ha confermato la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Barrett è la 115esima giudice della Corte, nominata da Donald Trump dopo la morte della giudice progressista Ruth Bader Ginsburg lo scorso 18 Settembre. Si tratta della terza giudice scelta dal presidente americano, ed è inutile dire come questo sposti l’asse decisamente verso destra. La Barrett ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Amyè stataalladegli Stati Uniti. Unavoluta in prima persona da Donald Trump Un’importante chiave di volta nella lotta elettorale degli USA tra Donald Trump e Joe Biden. Infatti, ieri il Senato ha confermato ladi Amyallaè la 115esima giudice dellata da Donald Trump dopo la morte della giudice progressista Ruth Bader Ginsburg lo scorso 18 Settembre. Si tratta della terza giudice scelta dal presidente americano, ed è inutile dire come questo sposti l’asse decisamente verso destra. La...

