Anticipazioni Uomini e Donne 27 ottobre: “in scena” le vicende di Sophie e Gianluca (Di martedì 27 ottobre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 27 ottobre: tra i protagonisti di questa puntata ci saranno Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis. del Trono Classico. Anticipazioni Uomini e Donne 27 ottobre: esterna di Sophie con Nino, due nuove corteggiatrici per Gianluca Sophie, dopo aver mostrato il proprio disappunto a Marco e Nino, che sono diventati amici anziché “lottare” per lei, continuerà comunque a trovarsi bene con entrambi. Ha avuto un’altra esterna con Nino (tra cuori e caramelle – sushi in dono alla ragazza) e il momento verrà mostrato in video proprio oggi. Alla fine la tronista chi sceglierà tra i due ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 ottobre 2020)27: tra i protagonisti di questa puntata ci sarannoCodegoni eDe Matteis. del Trono Classico.27: esterna dicon Nino, due nuove corteggiatrici per, dopo aver mostrato il proprio disappunto a Marco e Nino, che sono diventati amici anziché “lottare” per lei, continuerà comunque a trovarsi bene con entrambi. Ha avuto un’altra esterna con Nino (tra cuori e caramelle – sushi in dono alla ragazza) e il momento verrà mostrato in video proprio oggi. Alla fine la tronista chi sceglierà tra i due ...

zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 27 ottobre: Gianluca e Gabriella finalmente….. - #Anticipazioni… - CheDonnait : Pronti per una nuova puntata di #uominiedonne? - italiaserait : Uomini e Donne, Trono Over e Trono Classico: le anticipazioni di oggi 27 ottobre - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne oggi 27 ottobre 2020 Trono classico e over - #Anticipazioni #Uomini #Donne #ottobre… - gossipblogit : Uomini e donne, anticipazioni puntata 27 ottobre 2020 -