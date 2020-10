Anticipazioni Beautiful 31 ottobre 2020 | i sospetti di Sanchez

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sabato 31– Cos’è successo a Thomas Forrester? : in questa puntata della soap americana vedrete che il detective, in compagnia di Ridge, esprime i suoi dubbi sull’incidente occorso a Thomas. Il Forrester va su tutte le furie con lui, ribadendo il concetto che è stato solamente un incidente e nient’altro. Ma sarà davvero andata com’è stato raccontato? Intanto Hope e Liam attendono di sapere quando sarà possibile avere l’annullamento del matrimonio tra la Logan e il Forrester, nonostante quest’ultimo sia ancora in ospedale. Riassunto puntatadi ieri Venerdì 30– Matrimonio in crisi: sia Ridge che Brooke sono preoccupati per la salute di Thomas, ma questo ...