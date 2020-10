Anker | le migliori offerte dedicate ad Halloween

Leggi su tuttotek

(Di martedì 27 ottobre 2020)è un’azienda che si occupa della produzione e della vendita di accessori hi-tech. Ecco lealla festa più terrificante dell’anno! Nel mercato sono presenti diverse aziende di prodotti hi-tech, ma certamente una delle più interessanti è. È un’azienda cinese con sede a Shenzhen, ma con filiali negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito e in Giappone e possiede anche un negozio online che si occupa di vendere tutti i prodotti di produzione propria differenziati in base alla tipologia. Il marchio, infatti, presenta dei sotto marchi che differenziano i prodotti dell’azienda:si occupa prevalentemente di powerbank e caricatori da muro ed ...