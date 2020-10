Aborto vietato e il sovranista Morawiecki tuona contro le donne: 'Le proteste sono aggressioni' (Di martedì 27 ottobre 2020) Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha difeso l'inasprimento della legge sull'Aborto nel paese e ha condannato le massicce proteste a livello nazionale guidate da attiviste per i diritti ... Leggi su globalist (Di martedì 27 ottobre 2020) Il primo ministro polacco Mateuszha difeso l'inasprimento della legge sull'nel paese e ha condannato le massiccea livello nazionale guidate da attiviste per i diritti ...

Il primo ministro ha anche minacciato di usare l'esercito: "Le situazioni a cui si assiste per le strade e che equivalgono ad atti di aggressione, vandalismo, ed attacchi, sono assolutamente inammissi ...

L'aborto, un diritto a rischio

La decisione della Corte costituzionale riporta migliaia di persone in piazza - Inquietudine anche negli Stati Uniti ...

