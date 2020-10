11 milioni di test in 4 giorni e la scomparsa del pensiero ipotetico-deduttivo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) A Qingdao, nella Cina orientale, dal 12 ottobre sono stati eseguiti 11di tamponi in seguito a 13 casi di positivi al Covid, in maggior parte asintomatici. C’è un unico aggettivo: incommensurabile.In quest’immagine c’è tutta la differenza tra chi è diventato Covid-free e il resto del mondo. Irripetibile nella maggior parte del pianeta, con enormi risorse economiche e grande disponibilità di personale. Da noi si arriva a 12 ore di fila per qualche centinaio di tamponi.L’altro fattore è l’assenza di democrazia, la centralizzazione delle decisioni e la mancanza di libertà, che permette di isolare improvvisamente centinaia di migliaia di persone, con un unico decisore centrale e l’assenza di una cultura della privacy. D’altra parte, fare la cosa giusta non richiedeva chissà ...