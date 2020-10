(Di martedì 27 ottobre 2020) Ospite a Tiki Taka, Zoeha raccontato la sua storia con il difensore del MilanHernandez:"Foto di Capri in estate? E' stato un bel momento,stati presi alla sprovvista perché non era una cosa decisa,contenti e. Attualmente sono influencer.ragazzi giovani, dobbiamo fare tante esperienze, lui è concentrato sugli obiettivi.sta, è contentissimo e vuole rimanere qui". Zoe: “Io e? Lui stae…” Golssip.

zazoomblog : Zoe Cristofoli: “Io e Theo siamo innamoratissimi. Futuro? Lui sta bene a Milano e…” - #Cristofoli: #siamo… - occhioceruleo : @FabRubronegro Ecco, appunto. 'Facciamo entrare Zoe Cristofoli' - Diffidato_ : Io altre partite con il magazziniere in porta non le reggo. Piuttosto Zoe Cristofoli #MilanRoma - Milanesimo1 : Ricomincio a criticare Zoe Cristofoli, Theo sta facendo troppo schifo. - Sport_Mediaset : Torna #TikiTaka con Zoe Cristofoli e Alex Infascelli. #SportMediaset @Tiki_Taka_real -

Ultime Notizie dalla rete : Zoe Cristofoli

Sport Mediaset

Lunedì 26 ottobre 2020, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con Tiki Taka – La Repubblica del pallone. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, Zoe Cristofoli, la fidanzata del terzino del ...Grande attesa per la nuova puntata di Tiki Taka. Presente in studio anche Zoe Cristofoli, la fidanzata del terzino del Milan Theo Hernandez ...