Zingaretti: 'Per fronteggiare il virus bisogna coinvolgere l'opposizione' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha dichiarato che per fronteggiare l'epidemia bisogna "coinvolgere l'opposizione" che non può "solo sottoscrivere le decisioni che prende la maggioranza". "... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il segretario del Pd Nicolaha dichiarato che perl'epidemial'" che non può "solo sottoscrivere le decisioni che prende la maggioranza". "...

patriziaprestip : #Zingaretti: il @pdnetwork è al fianco degli italiani per risolvere i loro problemi e tenere coeso il tessuto socia… - pdnetwork : 'Il nemico è il virus, non le regole. Ora una visione comune per un cambio di passo'. La relazione del segretario… - Marek28165 : @PolScorr @La_manina__ Chissà perchè con Libia e Siria il PD non si è mai dato da fare così tanto.... Tanto comunq… - giuliabottini : RT @Adri19510: IL NEMICO SIETE VOI PDIOTI E 5 STALLE !!!! - Simo07827689 : RT @Giggiola4: Meloni, hai ancora caxxate da dire? Salvini, hai ancora da prendere per il culo? Zingaretti, hai ancora da andare contro i r… -