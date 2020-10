Val D’Aosta, precipitato elicottero sul monte Breithorn: la situazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un triste bilancio in seguito ad un elicottero privato che è precipitato in Val D’Aosta sul monte Breithorn, nella zona delle Cime Bianche Tragico incidente in Val D’Aosta, a Cervinia, dove è precipitato un elicottero nella tarda serata di ieri, domenica 25 ottobre. Il velivolo privato viaggiava a ridosso delle Cime Bianche, a quota 3.000 … L'articolo Val D’Aosta, precipitato elicottero sul monte Breithorn: la situazione proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un triste bilancio in seguito ad unprivato che èin Val D’Aosta sul, nella zona delle Cime Bianche Tragico incidente in Val D’Aosta, a Cervinia, dove èunnella tarda serata di ieri, domenica 25 ottobre. Il velivolo privato viaggiava a ridosso delle Cime Bianche, a quota 3.000 … L'articolo Val D’Aosta,sul: laproviene da Inews.it.

