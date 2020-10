Uomini e Donne puntata di oggi 26-10-2020: lite furibonda tra Valentina e Aurora (Di lunedì 26 ottobre 2020) La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio, lunedì 26 ottobre 2020, sarà incentrata per la gran parte sulla litigata a dir poco feroce tra due dame del trono over. Stiamo parlando di Valentina Autiero, quarantenne romana, e di Aurora Tropea, di origini toscane ma residente a Roma. Tutto comincia quando Aurora attacca in maniera pesante Valentina. Il motivo è che la romana avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto con il cavaliere che sta frequentando attualmente, Germano, dopo aver trascorso uno splendido weekend insieme. Le regole del programma, tuttavia, prevedono che i protagonisti non facciano spoiler su quello che succede tra loro, visto che poi se ne ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ladiche andrà in ondapomeriggio, lunedì 26 ottobre, sarà incentrata per la gran parte sulla litigata a dir poco feroce tra due dame del trono over. Stiamo parlando diAutiero, quarantenne romana, e diTropea, di origini toscane ma residente a Roma. Tutto comincia quandoattacca in maniera pesante. Il motivo è che la romana avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto con il cavaliere che sta frequentando attualmente, Germano, dopo aver trascorso uno splendido weekend insieme. Le regole del programma, tuttavia, prevedono che i protagonisti non facciano spoiler su quello che succede tra loro, visto che poi se ne ...

