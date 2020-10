Ultime Notizie Roma del 26-10-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020)dailynews radiogiornale lunedì 26 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio entra in vigore da oggi fino al 24 novembre il nuovo dpcm con le misure anti coronavirus un semilog down con cui governo vuole arrivare Sereni a Natale insoddisfatti gli enti locali sul piede di guerra molte categorie sindacati convocati per mercoledì da Conte il premier parla di indennizzi già pronti che dovrebbero arrivare in consiglio dei ministri tra oggi e domani ancora proteste per andare città specialmente a Napoli di oggi previste manifestazioni anche Milano e Torino nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Italia per la prima volta dall’inizio della pandemia superano quota 20.000 in un giorno su quasi 162 mila tamponi in invece l’incremento del numero dei decessi altri 128 dopo i 151 del giorno prima La Lombardia ...