Ubisoft Reflections cerca un narrative designer per un progetto segreto probabilmente open world

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 26 ottobre 2020)ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per unche si unirà al suo studio con sede a Newcastle per lavorare su unnon ancora annunciato. Dai pochi dettagli pubblicati, è molto probabile che il gioco sarà un, il che non è certo uno shock di questi tempi per.La descrizione dell'annuncio riporta: "Ilpartecipa alla creazione della storia di un gioco e alla progettazione dei suoi sistemi narrativi, creando personaggi, definendo la storia dietro luoghi o oggetti, progettando la narrazione delle missioni, costruendo archi narrativi, contribuendo a costruire il viaggio emotivo del giocatore".Una delle ...