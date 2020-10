Torino, negozi saccheggiati durante le proteste contro il Dpcm (Di martedì 27 ottobre 2020) Ecco le immagini, il video che mostra gli assalti di alcuni dei manifestanti contro diverse vetrine di negozi del centro di Torino, prese d'assalto e saccheggiate. I manifestanti erano scesi in piazza in maniera spontanea per protestare contro le chiusure previste dall'ultimo Dpcm del governo contro il Covid. Dopo i primi slogan il corteo è sfociato in vera e propria guerriglia urbana con una dozzina di negozi presi d'assalto. Ci sarebbero dei fermati ed un poliziotto ferito Leggi su panorama (Di martedì 27 ottobre 2020) Ecco le immagini, il video che mostra gli assalti di alcuni dei manifestantidiverse vetrine didel centro di, prese d'assalto e saccheggiate. I manifestanti erano scesi in piazza in maniera spontanea per protestarele chiusure previste dall'ultimodel governoil Covid. Dopo i primi slogan il corteo è sfociato in vera e propria guerriglia urbana con una dozzina dipresi d'assalto. Ci sarebbero dei fermati ed un poliziotto ferito

#covid #Guerriglia a #Torino e #Milano, negozi saccheggiati e scontri con le forze dell'ordine. Dieci fermi, un poliziotto ferito. A Torino saccheggiati e vandalizzati negozi in centro. A Milano molotov contro la polizia.

Ultime Notizie dalla rete : Torino negozi Proteste anti-Dpcm, a Torino negozi saccheggiati e una decina di fermati TGCOM In piazza contro il governo, guerriglia a Torino e Milano. Ancora alta tensione a Napoli

Non si ferma la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo Dpcm ...

Torino, un gruppo di persone sfonda vetrina e porta la via la merce

