Si può andare allo stadio? Cosa dice il nuovo Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si può andare allo stadio? Domanda legittima dopo l'entrata in vigore del nuovo Dpcm del 24 ottobre. Il testo del nuovo decreto, pubblicato ieri e in vigore fino al 24 novembre 2020, stabilisce il ritorno degli eventi sportivi a porte chiuse. Non sarà più concesso l'ingresso allo stadio nemmeno ai mille tifosi previsti dal protocollo … L'articolo Si può andare allo stadio? Cosa dice il nuovo Dpcm è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

