Scuola, noi continuiamo a crederci (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ed è successo quanto non sarebbe dovuto succedere: le scuole secondarie di secondo grado chiudono i battenti, dal 27 ottobre e sino al 24 novembre, salvo successive proroghe, dovranno infatti incrementare «il ricorso alla didattica integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività». Ogni giorno, potranno frequentare in presenza non più di un quarto degli studenti dal primo all’ultimo anno frequentanti presso ciascun istituto.Un lavoro certosino durato mesi in ogni Scuola d’Italia per misurare col bilancino le prescrizioni dell’ISS e mettere i locali a norma, regolamentare ingressi, uscite, sanificazioni continue dei locali, distanziamento, distribuzione mascherine…, tutto inutile: la Scuola chiude i battenti, almeno per un mese, almeno per il 75%.Il nuovo dpcm non lascia scanso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ed è successo quanto non sarebbe dovuto succedere: le scuole secondarie di secondo grado chiudono i battenti, dal 27 ottobre e sino al 24 novembre, salvo successive proroghe, dovranno infatti incrementare «il ricorso alla didattica integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività». Ogni giorno, potranno frequentare in presenza non più di un quarto degli studenti dal primo all’ultimo anno frequentanti presso ciascun istituto.Un lavoro certosino durato mesi in ognid’Italia per misurare col bilancino le prescrizioni dell’ISS e mettere i locali a norma, regolamentare ingressi, uscite, sanificazioni continue dei locali, distanziamento, distribuzione mascherine…, tutto inutile: lachiude i battenti, almeno per un mese, almeno per il 75%.Il nuovo dpcm non lascia scanso ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola noi Scuola, noi continuiamo a crederci L'HuffPost Scuole "smart" e amiche dell'ambiente: con Energy@School la sostenibilità è una materia di studio

"Investire su innovazione e scuola per noi significa formare cittadini consapevoli, in grado di fronteggiare la complessità del mondo contemporaneo utilizzando le nuove tecnologie e sviluppando ...

AD ISOLA, ELEZIONI DI CLASSE E DI ISTITUTO IN PRESENZA IN UNA SCUOLA CHIUSA, PROTESTANO I GENITORI E SCRIVONO AL PROVVEDITORATO

Nella scuola primaria e secondaria diretta da Giovanna Falconi ... non tuteli la libertà e il diritto di TUTTI noi genitori di poter esprimere il proprio voto. Siamo tutti concordi nel riconoscere ...

