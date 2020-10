Proteste in tutta Italia contro il nuovo Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Piazza del Plebiscito blindata a Napoli. Esposti striscioni che recitano “tu ci chiudi tu ci aiuti”, “la salute è la prima cosa ma senza soldi non si cantano messe” e “per gestire l’emergenza subito reddito per tutte/i”. A Torino alcune centinaia di tassisti si sono riuniti all’Allianz Stadium questa mattina, si attendono per stasera due manifestazioni (una alle 20.30 a piazza Catello e l’altra alle 21.00 a piazza Vittorio Veneto), e a Taranto, dove commercianti e imprenditori danno appuntamento alle 21.00 di domani sera in Piazza Immacolata. Proteste anche a Salerno, dove ieri notte i cittadini sono scesi in piazza contro le ordinanze del governatore regionale Vincenzo De Luca facendo esplodere petardi e rovesciando cassonetti vicino alla sua abitazione. Anche in Sicilia non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Piazza del Plebiscito blindata a Napoli. Esposti striscioni che recitano “tu ci chiudi tu ci aiuti”, “la salute è la prima cosa ma senza soldi non si cantano messe” e “per gestire l’emergenza subito reddito per tutte/i”. A Torino alcune centinaia di tassisti si sono riuniti all’Allianz Stadium questa mattina, si attendono per stasera due manifestazioni (una alle 20.30 a piazza Catello e l’altra alle 21.00 a piazza Vittorio Veneto), e a Taranto, dove commercianti e imprenditori danno appuntamento alle 21.00 di domani sera in Piazza Immacolata.anche a Salerno, dove ieri notte i cittadini sono scesi in piazzale ordinanze del governatore regionale Vincenzo De Luca facendo esplodere petardi e rovesciando cassonetti vicino alla sua abitazione. Anche in Sicilia non ...

