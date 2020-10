Morto Giovanni Bartoloni, portavoce del presidente del consiglio del Lazio (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ Morto all’età di 51 anni il giornalista e portavoce del presidente del consiglio della Regione Lazio, Giovanni Bartoloni A soli 51 anni è Morto Giovanni Bartoloni, giornalista e portavoce del presidente del consiglio del Lazio (Mauro Buschini). L’uomo, positivo al Covid-19, aveva visto peggiorare le proprie condizioni di salute tra sabato e domenica notte. … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’all’età di 51 anni il giornalista edeldeldella RegioneA soli 51 anni è, giornalista edeldeldel(Mauro Buschini). L’uomo, positivo al Covid-19, aveva visto peggiorare le proprie condizioni di salute tra sabato e domenica notte. … L'articolo proviene da Inews.it.

Epesses59Tigre : RT @sole24ore: Lutto nel giornalismo, è morto allo Spallanzani Giovanni Bartoloni - Epesses59Tigre : RT @petergomezblog: Addio Giovanni Bartoloni, capoufficio stampa del Lazio morto per Covid a 51 anni: maestro di garbo e comunicazione d’al… - DarioPanzac89 : RT @petergomezblog: Addio Giovanni Bartoloni, capoufficio stampa del Lazio morto per Covid a 51 anni: maestro di garbo e comunicazione d’al… - Stefano32847521 : RT @Stefano32847521: Google News - Coronavirus: è morto Giovanni Bartoloni giornalista e portavoce del presidente del consiglio della Regio… - StefaniaFalone : RT @petergomezblog: Addio Giovanni Bartoloni, capoufficio stampa del Lazio morto per Covid a 51 anni: maestro di garbo e comunicazione d’al… -