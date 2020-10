"Mettete la mascherina" Loro prendono a bastanate gli albergatori (Di lunedì 26 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Gli albergatori sono stati colpiti con dei bastoni da trekking da una coppia di clienti per aver chiesto Loro di indossare la mascherina Si sono rifiutati di mettere la mascherina e, come se non bastasse, hanno preso pure a bastonate i proprietari dell'hotel. Così gli albergatori del rifugio Alpe di Colonno, località sui monti prospicienti il lago di Como, sono stati malmenati da due clienti per aver chiesto Loro di indossare il dispositivo sanitario di sicurezza individuale. Dopo la denuncia ai carabinieri, le vittime dell'aggressione hanno poi fatto un appello sui social: ''Sono Loro, aiutateci a trovarli''. GENTILMENTE CHIUNQUE VEDA O RICONOSCA QUESTE DUE PERSONE CONTATTI I CARABINIERI DI CASTIGLIONE O IL 3406171737 ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Glisono stati colpiti con dei bastoni da trekking da una coppia di clienti per aver chiestodi indossare laSi sono rifiutati di mettere lae, come se non bastasse, hanno preso pure a bastonate i proprietari dell'hotel. Così glidel rifugio Alpe di Colonno, località sui monti prospicienti il lago di Como, sono stati malmenati da due clienti per aver chiestodi indossare il dispositivo sanitario di sicurezza individuale. Dopo la denuncia ai carabinieri, le vittime dell'aggressione hanno poi fatto un appello sui social: ''Sono, aiutateci a trovarli''. GENTILMENTE CHIUNQUE VEDA O RICONOSCA QUESTE DUE PERSONE CONTATTI I CARABINIERI DI CASTIGLIONE O IL 3406171737 ...

Si sono rifiutati di mettere la mascherina e, come se non bastasse, hanno preso pure a bastonate i proprietari dell'hotel. Così gli albergatori del rifugio Alpe di Colonno, località sui monti ...

Covid, potenziati i controlli della polizia nei luoghi della movida

Già dalla sera dello scorso 23 ottobre, il dispositivo di controllo si è messo in moto ... invitandole a un corretto utilizzo delle mascherine e all’adozione delle distanze di sicurezza ...

