L' infettivologo Bassetti | ' Con queste misure il virus non si ferma Anziani dimenticati dal Dpcm'

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervenuto stamane a 'Mattino Cinque', l'Matteoha espresso le sue perplessità sulle nuoveprese dal governo: "Non so dove porterà questo. Francamente ho grossi ...

LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - La7tv : #lariachetira Matteo #Bassetti (infettivologo): 'Stiamo commettendo gli stessi errori commessi a marzo e aprile. Og… - La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Andare a chiudere dalle 18 non credo che porterà a dei risultati.… - Emrys77 : RT @La7tv: #lariachetira Matteo #Bassetti (infettivologo): 'Stiamo commettendo gli stessi errori commessi a marzo e aprile. Oggi stiamo aff… - lungonelli : #Toti presidente di regione Liguria. #Bassetti infettivologo a Genova. #SecoloXIX quotidiano principale. Ma cosa ab… -

'Questo Dpcm non porterà a nessun risultato, non andiamo da nessuna parte chiudendo i ristoranti'. Lo dice a chiare lettere Matteo ...Manifestazioni contro il "semi lockdown" in molte città italiane. Ma non sono solo commercianti ed esercenti a ritenere sbagliate o insufficienti le nuove misure ...