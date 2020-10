L’immunologa Viola: “Un nuovo lockdown è inaccettabile. Il governo sapeva e non si è mosso” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “E’ inaccettabile perché sapevamo che sarebbe arrivata la seconda ondata”. Un attacco durissimo all’ultimo dpcm e alle nuove restrizioni arriva da Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova. Viola: inaccettabile un nuovo lockdown “Il lockdown è stato necessario nella prima fase dell’emergenza coronavirus. Perché eravamo impreparati”, dice dai microfoni di Agorà su Rai 3. ” Nella seconda fase non deve esserci un lockdown generalizzato. E’ inaccettabile perché sapevamo che sarebbe arrivata, anche se qualcuno l’ha negata. Eravamo preparati”. Per la giovane ricercatrice veneta ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) “E’perchémo che sarebbe arrivata la seconda ondata”. Un attacco durissimo all’ultimo dpcm e alle nuove restrizioni arriva da Antonella, immunologa dell’università di Padova.un“Ilè stato necessario nella prima fase dell’emergenza coronavirus. Perché eravamo impreparati”, dice dai microfoni di Agorà su Rai 3. ” Nella seconda fase non deve esserci ungeneralizzato. E’perchémo che sarebbe arrivata, anche se qualcuno l’ha negata. Eravamo preparati”. Per la giovane ricercatrice veneta ...

LegaSalvini : PARLA L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA: “CHIUDERE COSÌ È INUTILE” “Perché penalizzare chi si è messo in regola?” - gaiatortora : 'come stanno facendo in Veneto'. Non c'è nulla da fare. C'era un esempio positivo ma era meglio non fare. L’immunol… - fattoquotidiano : La7, gaffe della ministra Azzolina che confonde i test sierologici coi tamponi rapidi. E l’immunologa Viola le spie… - infoitsalute : L'immunologa Viola durissima: «Decisioni assurde, non avranno impatto sui contagi» - infoitsalute : Covid, l'immunologa Antonella Viola durissima contro il Dpcm: «Decisioni assurde, non credo avranno impatto sui con… -

Ultime Notizie dalla rete : L’immunologa Viola Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera