Lautaro Martinez | “All’Inter sto bene e vogliamo vincere Futuro? Vedremo”

In conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Shakhtar Donetsk, insieme a Conte ha parlato l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez che ha anche spiegato la sua rabbia dopo la sostituzione a Genova. Queste le parole dell'argentino: "A Genova ero arrabbiato con me stesso, sapevo di non aver fatto la partita che volevo e mi sono sfogato in quel modo. Purtroppo capita che l'istinto alcune volte ti porti a reagire in un determinato modo. Ora voglio pensare a domani, sono concentrato e voglio dare il massimo". Sul Futuro: "Lavoro ogni giorno per migliorare e vincere, sono contento e felice qui all'Inter. Voglio lasciare l'Inter il più in alto possibile, sul Futuro non so. Vedremo. Oggi qui però sono felice, i tifosi vanno ..."

