Halo Infinite: dopo il rinvio al 2021 343 Industries potrebbe prepararsi a ulteriori cambiamenti interni allo studio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come probabilmente saprete, Halo: Infinite è stato rinviato 2021 e, dopo l'annuncio, 343 Industries ha deciso di introdurre importanti modifche interne allo studio. Alla fine di agosto, abbiamo appreso che il veterano Joseph Staten si era unito a 343 Industries per lavorare alla campagna del gioco. Per chi non lo sapesse, in precedenza Staten aveva lavorato con Bungie alla serie di Halo.Nello stesso mese Pierre Hintze si è unito allo studio con il compito di lavorare al multiplayer di Infinite. Si tratta di importanti modifiche all'assetto organizzativo del team e, a quanto pare, ce ne sarebbero altre all'orizzonte.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come probabilmente saprete,è stato rinviatoe,l'annuncio, 343ha deciso di introdurre importanti modifche interne. Alla fine di agosto, abbiamo appreso che il veterano Joseph Staten si era unito a 343per lavorare alla campagna del gioco. Per chi non lo sapesse, in precedenza Staten aveva lavorato con Bungie alla serie di.Nello stesso mese Pierre Hintze si è unitocon il compito di lavorare al multiplayer di. Si tratta di importanti modifiche all'assetto organizzativo del team e, a quanto pare, ce ne sarebbero altre all'orizzonte.Leggi altro...

GamingToday4 : Halo Infinite: i rivestimenti potranno essere ottenuti giocando, non solo pagando - Multiplayerit : Halo Infinite: 343 Industries in via di ristrutturazione dopo le reazioni alla presentazione -