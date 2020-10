Ft | da vaccino Astrazeneca risposta immunitaria robusta su anziani

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) I primi risultati dei test per ilcontro il coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford in collaborazione con- le cui dosi saranno prodotte in Italia dalla società Irbm di Pomezia - mostrano che produce unanelle persone anziane, il gruppo a più alto rischio, secondo quanto riportato dal Financial Times.È stato scoperto che ilinnesca gli anticorpi protettivi e le cellule T nei gruppi di età più avanzata, scrive il quotidiano della City citando due persone vicine alla sperimentazione.I risultati fanno eco ai dati rilasciati a luglio che hanno mostrato che ilha generato “risposte immunitarie robuste” in un gruppo di adulti sani di età ...