Firenze, donna senza mascherina finisce in manette (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Firenze, nel pomeriggio di ieri, domenica 25 ottobre 2020, una donna è stata fermata dalla polizia municipale poiché stava passeggiando senza mascherina. La passante, che avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti, è stata a lungo trattenuta fisicamente dagli agenti. Lo scompiglio ha attirato una folla di persone che hanno ripreso la scena con i loro cellulari. >> Susanna Tamaro contro Conte, il duro attacco: “Pensano che siamo un popolo di dementi” Firenze donna senza mascherina ammanettata Ieri pomeriggio, la donna stava passeggiando con il suo cane in via Pellicceria, in pieno centro storico. Uno dei testimoni ha detto a IlGiornale.it che, nel momento in cui gli ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) A, nel pomeriggio di ieri, domenica 25 ottobre 2020, unaè stata fermata dalla polizia municipale poiché stava passeggiando. La passante, che avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti, è stata a lungo trattenuta fisicamente dagli agenti. Lo scompiglio ha attirato una folla di persone che hanno ripreso la scena con i loro cellulari. >> Susanna Tamaro contro Conte, il duro attacco: “Pensano che siamo un popolo di dementi”ammanettata Ieri pomeriggio, lastava passeggiando con il suo cane in via Pellicceria, in pieno centro storico. Uno dei testimoni ha detto a IlGiornale.it che, nel momento in cui gli ...

fanpage : Fermata in strada senza mascherina: donna finisce in manette - spalumb : RT @ilgiornale: A Firenze una donna è stata arrestata mentre era a passeggio con il cane perchè non indossava la mascherina. Il racconto di… - LKlimex : RT @FabioFranchi1: I poliziotti eroi a Firenze. Sprezzanti del pericolo virale, osano contatti ravvicinati pur di adempiere al loro dovere.… - tamangha : RT @FabioFranchi1: I poliziotti eroi a Firenze. Sprezzanti del pericolo virale, osano contatti ravvicinati pur di adempiere al loro dovere.… - lorenzhaus : RT @FabioFranchi1: I poliziotti eroi a Firenze. Sprezzanti del pericolo virale, osano contatti ravvicinati pur di adempiere al loro dovere.… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze donna Firenze, donna senza mascherina fermata da vigili: la folla protesta - Italia Agenzia ANSA Hermon e Jules, dall’Eritrea e dal Congo all’Università di Firenze

FIRENZE - Un benvenuto ufficiale per salutare l’ingresso ... Hermon, una ragazza di 26 anni di origine eritrea - unica donna fra i giovani arrivati in Italia con i Corridoi universitari -, già ...

Firenze, donna senza mascherina finisce in manette

Ieri pomeriggio, la donna stava passeggiando con il suo cane in via Pellicceria, in pieno centro storico. Uno dei testimoni ha detto a IlGiornale.it che, nel momento in cui gli agenti della ...

FIRENZE - Un benvenuto ufficiale per salutare l’ingresso ... Hermon, una ragazza di 26 anni di origine eritrea - unica donna fra i giovani arrivati in Italia con i Corridoi universitari -, già ...Ieri pomeriggio, la donna stava passeggiando con il suo cane in via Pellicceria, in pieno centro storico. Uno dei testimoni ha detto a IlGiornale.it che, nel momento in cui gli agenti della ...