Europa Verde | Centrosinistra non si dilani su primarie | pensi a programma

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “Non si parli disoprattutto adesso. In emergenza verrebbero viste come un esercizio elitario di una poltica che non tiene nel debito conto la drammatica emergenza che il Paese e la citta’ di Roma stanno vivendo”. Cosi’ in una nota il portavoce dinel Lazio, Nando Bonessio. “Questa coalizione- spiega- ha senso se individua unvalido per Roma ed invece di dilianarsi sulletrova una figura significativa capace di interpretarlo a livello comunale e altrettante figure nei Municipi”. “Questa ipotesi di coalizione faccia vedere che adesso con tutte le forze politiche, gli istituzionali locali, i parlamentari romani, gli uomini di governo romani si ‘preoccupa di questa citta” e di chi sta pagando la ...