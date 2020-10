Entella-Pisa in tv | data | orario e diretta streaming terzo turno Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020)sarà visibile intv e? Ecco la, l’e le informazioni sulla sfida valida per ildi. Al Comunale di Chiavari i liguri ospitano i toscani e una delle due riuscirà a qualificarsi per il quartodellanazionale: l’incontro non sarà trasmesso in tv o, ma Sportface.it vi propone lascritta con l’appuntamento fissato per le ore 15 di martedì 27 ottobre.