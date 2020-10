Covid | Dpcm | la rabbia di ristoranti e cultura

(Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Domani in Gazzetta ufficiale', così Conte a proposito dei ristori a tutte le categorie colpite dalle chiusure: credito d'imposta, indennizzi dedicati, Cig, c'è chi la aspetta da maggio,, contributi ...

ladyonorato : Questo DPCM consegna definitivamente il Sud alla mafia. - Agenzia_Ansa : L'allarme dei #medici ospedalieri: 'La situazione è gravissima'. 'Presto Rianimazioni sature. Il #dpcm potrebbe no… - Palazzo_Chigi : Dpcm 24 ottobre, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle nuove misure per fronteggiare l'emergen… - CarloneDaniela : RT @Daviderel4: #COVID. Partono le proteste anche nelle piazze siciliane, dopo che il governatore #Musumeci ha sancito misure più restritti… - gabrypez1 : RT @milano_today: Milano, folle festa al Just Cavalli: clienti senza mascherine e balli di massa contro il Dpcm anti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dpcm

Il Messaggero

Sileri ha aggiunto che «al momento non è in previsione un altro Dpcm, ma continua l’azione di monitoraggio: sono state fatte critiche per due Dpcm ravvicinati, ma i numeri sono quasi ...LEGGI ANCHE: Covid, De Luca fa dietrofront sul lockdown ... “Fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, ...